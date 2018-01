LG faz TV de 65 polegadas de alta definição que pode ser enrolada

A LG criou uma TV de 65 polegadas de alta resolução que pode ser enrolada, como uma cartolina, e guardada dentro de uma caixa. O protótipo do equipamento foi apresentado na Consumer Electronics Show (CES), evento sobre novos produtos eletrônicos realizado na última semana em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O aparelho suporta resolução de até 4K – definição conhecida no mercado atualmente como “ultra HD”, superior aos modelos”full HD”. A TV tem um mecanismo que a enrola dentro do compartimento, e a imagem pode ser readequada conforme a quantidade de tela que está para fora do compartimento.

A TV pode ser enrolada porque utiliza uma tela de OLED (led orgânico). Diferentemente das placas de led convencionais, que são usadas em grande parte dos aparelhos no mercado, os pontos de imagem dessas telas não necessitam de uma fonte de iluminação extra. Essa tecnologia é a usada em TVs de tela curva, por exemplo.

Há dois anos, a empresa sul-coreana já havia apresentado outro protótipo de TV “dobrável”, mas de tamanho menor – 18 polegadas.