Atualização faz velocidade do iPhone 6 cair quase pela metade

A atualização da Apple para corrigir falhas que deixariam o sistema vulnerável a ataques pode fazer a velocidade dos aparelhos cair quase pela metade. Um teste conduzido pelo holandês Melvin Mughal, do blog de tecnologia Melv1n, sugere que o desempenho do iPhone 6 seria prejudicado em 41%.

As mudanças no sistema foram anunciadas pela Apple como uma resposta à descoberta de dois ataques que poderiam afetar dispositivos da marca, assim como todos os que utilizam microprocessadores Intel, AMD e ARM. Batizados de Meltdown e Spectre, os ataques exploram falhas nos chips para atuar sobre a interação entre os processadores e o sistema operacional e conseguir acesso a informações confidenciais dos usuários. Nenhum caso desse tipo de invasão foi relatado até o momento, mas a Apple anunciou que disponibilizaria uma atualização com as falhas corrigidas como prevenção.

De acordo com Mughal, uma queda no desempenho do iPhone após a atualização do sistema já era esperada – e deve acontecer em dispositivos de outras marcas também. Ele utilizou o aplicativo de medição de desempenho Geekbench para registrar a velocidade de um iPhone 6 antes da atualização, como iOS 11.1.2, e depois, com o iOS 11.2.2. Segundo os resultados, foi registrada queda de 41% nas tarefas realizadas com um único núcleo de processamento e de 39% nas que usam mais de um.

Porém, como reconhece Mughal, é difícil atribuir essa queda no desempenho apenas à atualização do software. É possível, também, que a piora da velocidade seja uma das consequências da limitação da performance da bateria que a Apple admitiu, no início do mês, praticar propositalmente em modelos mais antigos de seus produtos. “Essa é um argumento tecnicamente correto, mas que não foi comprovado pelos números de referência do fornecedor correlacionados com a correção das falhas [para evitar] o Spectre”, escreve Mughal.

“Embora essas não sejam as melhores notícias do mundo, a atualização de segurança é um ‘mal necessário’. Qualquer queda de performance que seus dispositivos possam experimentar não valerá a o risco de ser hackeado por causa da vulnerabilidade ao Spectre e a outras coisas ruins que podem acontecer como consequência. Sua segurança deve sempre vir primeiro”, conclui o dono do blog.