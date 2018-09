Latam questiona no Cade joint venture entre Azul e Correios

A Latam Airlines Brasil questionou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a joint venture criada entre a Azul Linhas Aéreas e os Correios. Segundo a companhia aérea, a parceria pode afetar o ambiente de concorrência de diversas formas.

“A Latam Airlines Brasil informa que apresentou ao Cade argumentos contrários à joint venture entre a Azul e Correios por considerar que a operação pode desequilibrar a competitividade do setor”, informou a companhia.

Pelo documento enviado ao Cade, a Latam argumentou que o uso dos porões dos aviões da Azul pelos Correios pode diminuir os custos da companhia aérea na operação no Brasil. Essa redução poderá ser observada tanto no transporte de cargas como no de passageiros, pois, a Azul não opera aeronaves puramente cargueiras.

Para a Latam, esse cenário pode criar dificuldades para concorrentes que não têm acesso a um fluxo de carga significativo e constante como aquele que o Correios apresenta. Além disso, a Azul poderia eventualmente ter benefícios extras pelo fato de ter como cliente uma empresa de controle estatal.

A joint venture entre Correios e Azul para transporte de cargas foi anunciada em dezembro passado. A Azul terá 50,01% da nova empresa e os Correios 49,99%.

Procurados, os Correios e a Azul ainda não se pronunciaram sobre a queixa da Latam no Cade.

Com Reuters