Companhia aérea de baixo custo quer operar voos entre Brasil e Chile

A companhia aérea de low cost Sky Airline pediu autorização à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar voos internacionais entre Brasil e Chile, país de origem da empresa, a partir de novembro. O pedido foi feito em 30 de agosto.

Segundo a Anac, a empresa havia demonstrado interesse no país ainda em 2013, mas realizou apenas voos não regulares. Agora, a Sky Airline solicitou autorização para iniciar operações no modelo low cost – modalidade com passagens aéreas mais baratas e serviço padronizado.

“Não há diferença de classe [executiva ou econômica, por exemplo] e os serviços são simplificados. Paralelamente, as empresas usam aeroportos secundários e normalmente pagam um salário menor aos funcionários”, explicou o professor de finanças do Ibmec, Giacomo Diniz.

O movimento da Sky Airline segue anúncio da norueguesa Norwegian Air. Em agosto, a companhia aérea de baixo custo conseguiu autorização da Anac para operar voos entre Londres e duas cidades brasileiras: São Paulo e Rio de Janeiro. A companhia é a terceira maior empresa aérea de baixo custo da Europa.

Se conseguir o sinal positivo da Anac, a chilena também poderá registrar rotas e iniciar a venda de bilhetes aéreos. A Sky Airline já recebeu o prêmio de 7º aérea mais pontual do mundo – foram avaliadas 20 empresas pela OAG, britânica especializada em inteligência especializada em aviação.