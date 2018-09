Latam vai fechar capital da Multiplus e incorporar programa de fidelidade

A Latam Airlines vai fechar o capital da Multiplus e operar programa de fidelidade próprio a partir de 2025. A operação irá demandar um investimento de 1,2 bilhão de reais pela recompra de 27,3% das ações da Multiplus.

O vice-presidente financeiro da Latam, Ramiro Alfonsín, disse que com a recompra a companhia aérea terá condições de melhorar o desempenho dos programas de fidelidade aqui no Brasil. “Vamos fortalecer o programa de fidelidade e os benefícios aos nossos passageiros frequentes além de nossos parceiros comerciais no Brasil”, disse o executivo.

A Multiplus nasceu dentro da TAM e em 2010 a companhia aérea decidiu abrir o capital de seu programa de fidelidade. Depois disso, a companhia aérea assinou um acordo com a Multiplus para operação do seu programa de fidelidade por 15 anos, com possibilidade de renovação após esse prazo. Em 2012, porém, a TAM foi comprada pela chilena LAN, que herdou todos os acordos firmados anteriormente.

Alfonsín ressaltou que o desempenho da Multiplus não estava satisfatório diante do concorrido mercado brasileiro. “De 2013 a 2017, a empresa foi perdendo participação no segmento. A empresa detinha 70% do market share em 2013 e, no ano passado, fechou com 50%. Apesar de todos os esforços, como o desconto de 5% nas passagens dentro do Brasil e 2% nos bilhetes internacionais, a participação de mercado da Multiplus não aumentou”, ressaltou.

O grupo Latam opera somente um programa de fidelidade em todos os países de língua espanhola em que atua, o Latam Pass. E aqui no Brasil, tem o Latam Fidelidade, que é operado pela Multiplus com uma base de clientes de 21,1 milhões de pessoas. Já o Latam Pass tem 14,7 milhões de associados.

“No futuro, a Latam Airlines Brasil pretende administrar seu programa de fidelidade de passageiros internamente, proteger os yields (tarifas) de passageiros da companhia aérea e obter flexibilidade total na gestão de sua estratégia de receita”, informou o comunicado da Latam Brasil.

Com a consolidação dos dois programas, a Latam informou que o Latam Pass será o quarto maior programa de fidelidade do mundo. Além disso, os pontos dos clientes da Multiplus e benefícios de resgate permanecerão intactos. “Os parceiros comerciais da Multiplus se beneficiarão de melhorias em aquisição de clientes, retenção e compartilhamento de carteira”, informou a companhia.