Lactalis: Brasil não está entre países com problemas no leite

A companhia francesa Lactalis disse que o Brasil não faz parte da lista de 83 países com problemas no leite em pó infantil produzido pela fábrica de Craon, no noroeste da França. A Lactalis é proprietária das marcas Parmalat, Batavo, Elegê e Poços de Caldas. A empresa anunciou no fim de semana que estava ampliando um recall internacional do produto por causa de salmonella.

Em dezembro, a companhia descobriu a bactéria em lotes do leite produzido em Craon. Até agora, 35 bebês foram contaminados na França, dois na Espanha e há um caso suspeito na Grécia. Em reação, o presidente da Lactalis, Emmanuel Besnier, ordenou o recolhimento de 12 milhões de caixas de produtos em 83 países.

A lista completa não havia sido divulgada, mas a assessoria de imprensa da Lactalis na França confirmou que o Brasil não faz parte do grupo de países em risco.

Na noite do domingo o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luiz Eduardo Rangel, disse que a Pasta não havia recebido nenhuma notificação oficial a respeito de eventuais problemas com os produtos da Lactalis. “Não temos nenhum óbice sobre nossos produtos em questões sanitárias”, afirmou.