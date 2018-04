Kroton se prepara para comprar mais duas escolas de ensino básico

A Kroton, gigante do setor de educação, tem duas escolas de ensino básico em processo de aquisição. As novas compras deverão ser fechadas ainda este ano, afirmou o presidente da companhia, Rodrigo Galindo. A Kroton anunciou hoje a compra da Somos Educação por 4,6 bilhões de reais.

A companhia iniciou um processo de aquisições de escolas de pequeno porte com a compra do Centro Educacional Leonardo da Vinci, em Vitória. Segundo Galindo, essa estratégia de compra de pequenas escolas de boa reputação regional continua com as transações que já estavam previstas. Além disso, a companhia continua com a estratégia de abrir escolas de forma orgânica nas regiões onde já foram feitas aquisições.

Apesar de destacar que essa estratégia será mantida, o executivo afirmou que a empresa não tem mais “obrigação ou necessidade” de fazer aquisições no curto prazo.

Questionado sobre os rumores de que a Kroton estaria em negociações com a Santillana, dona da editora Moderna, Galindo confirmou que a empresa teve conversas, mas que agora essa transação se torna impossível. Com a compra da Somos, a Kroton passa a ser um importante competidor do mercado de editoras e haveria forte sobreposição. A Somos é dona das editoras Ática, Scipione e Saraiva.

A Kroton é dona das marcas Pitágoras (educação básica) e das faculdades Anhanguera, Fama, Faculdade Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar , além da rede LFG, de cursos preparatórios para concursos públicos e OAB. A Somos, controlada pela Tarpon Gestora de Recursos, é focada na educação básica por meio de escolas, sistemas de ensino e editoras.

No comunicado ao mercado, a Kroton informa que ao final do transação com a Somos contará com 85.000 professores nas escolas próprias e parceiras, mais de 1,7 milhão de professores nas escolas públicas, 1,2 milhão de alunos nos sistemas de ensino e 33 milhões de estudantes usuários de seus livros didáticos