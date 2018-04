Kroton acerta compra da Somos Educação por R$ 4,6 bi

A Kroton Educacional, gigante do setor de educação, fechou a compra do controle da Somos Educação por 4,566 bilhões de reais. A transação foi confirmada pelas duas empresas em comunicado ao mercado. A Kroton passa a se chamar Saber após o negócio.

Do valor total da aquisição, a Somos informou que 4,166 bilhões de reais serão pagos à vista na data de fechamento do negócio e o restante será mantido em conta vinculada para arcar com obrigações de indenização assumidas pelos vendedores.

A Kroton é dona das marcas Pitágoras (educação básica) e das faculdades Anhanguera, Fama, Faculdade Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar , além da rede LFG, de cursos preparatórios para concursos públicos e OAB. A Somos, controlada pela Tarpon Gestora de Recursos, é focada na educação básica por meio de escolas, sistemas de ensino e editoras. Entre as marcas da Somos estão Editora Ática, editora Saraiva, Anglo, Red Balloon, entre outras.

Em comunicado ao mercado, a Kroton informa que ao final do transação com a Somos atuará com 85 mil professores nas escolas próprias e parceiras, mais de 1,7 milhão de professores nas escolas públicas, 1,2 milhão de alunos nos sistemas de ensino e 33 milhões de estudantes usuários de seus livros didáticos.

A operação está sujeita a determinadas condições, inclusive a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). No ano passado, o Cade vetou a proposta de compra da Estácio pela Kroton. Na ocasião, os conselheiros argumentaram que o negócio iria desequilibrar o mercado, já que a maior empresa teria quase cinco vezes o tamanho da segunda.

A compra foi realizada por meio da holding Saber, da Kroton, enquanto a parte vendedora inclui determinados fundos de investimentos geridos pela Tarpon, que são os acionistas controladores da Somos. Em comunicado separado, a Tarpon disse que a operação envolve 192.275.458 ações da Somos Educação, ao preço individual de 23,75 reais

(Com Reuters)