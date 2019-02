Itaú Unibanco tem lucro líquido de R$ 25 bilhões em 2018

A carteira de crédito total ajustada atingiu R$ 636,9 bilhões ao final de dezembro de 2018, com aumento de 6,1% em 12 meses. O banco tem visto uma retomada da concessão de crédito, com aumento da demanda de pessoas físicas e das micro, pequenas e médias empresas, o que resultou em aumentos de 10,3% e 14,4% nessas carteiras, respectivamente.

“Tivemos significativa melhora da qualidade de crédito tanto no varejo como no atacado”, avaliou Milton Maluhy, vice-presidente executivo do Itaú Unibanco sobre os resultados do banco.

Temporada de balanços

Na semana passada, Bradesco e Santander divulgaram seus resultados do ano passado. O lucro do Bradesco foi de 21,564 bilhões de reais, aumento de 13,4% na comparação com o exercício de 2017, quando o resultado foi de 19,024 bilhões de reais.

Já o Santander, no acumulado de 2018, registrou 12,166 bilhões de reais de lucro líquido, alta de 52% na comparação como 2017 (7,997 bilhões de reais).