Lucro do Bradesco sobe 30% em 2018 e chega a 19 bilhões de reais

O Bradesco divulgou nesta quinta-feira, 31, alta no lucro 19,08 bilhões de reais em 2018, o que representa um crescimento de 30,19% na comparação com 2017 (14,659 bilhões de reais).

O retorno sobre o patrimônio líquido, um indicador da lucratividade dos bancos, atingiu 19,7% no 4º trimestre.

A carteira de crédito expandida do Bradesco alcançou R$ 531,6 bilhões em dezembro, com alta de 7,8% na comparação anual, impulsionada pelas linhas para pessoas físicas, que cresceram 11% no ano. A expectativa do banco é que, em 2019, a carteira de crédito cresça entre 9% e 13%.