Itaú anuncia loja física da Rede e acirra ‘guerra das maquininhas’

A Rede, empresa de soluções de pagamento do Itaú, inaugurou sua primeira loja física nesta quarta-feira no Brás, bairro da zona leste de São Paulo. A unidade será um canal de vendas e prestação de serviços aos lojistas, autônomos e microempreendedores individuais. A iniciativa acirra a ‘guerra das maquininhas’, que também conta com a Cielo, controlada pelo Banco do Brasil e Bradesco.

Segundo a empresa, a novidade visa atrair novos clientes com o credenciamento imediato no local. A unidade do Brás também vai oferecer serviços de manutenção e troca de terminais.

“Com o atendimento presencial, queremos simplificar o processo de credenciamento dos empreendedores, que vão receber sugestões de produtos e serviços de acordo com a sua necessidade e tipo de negócio”, afirmou o diretor da Rede, Messias Esteves.

A loja funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h até as 18h. Aos sábados, a unidade abre no horário habitual, mas fecha às 13h.

Neste mês, o Mercado Pago, a empresa financeira do Mercado Livre, também anunciou novidades no setor de maquininhas de crédito. A empresa vai oferecer crédito pré-aprovado para proprietários das maquininhas de cartão Point.

Até 2010, a Cielo e a Rede chefiavam, juntas, mais de 90% do total transacionado por meio das maquininhas. Ambas as operadoras ainda seguem na liderança absoluta, mas a participação delas no mercado recuou para pouco mais de 70%.