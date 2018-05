Mercado Pago acirra disputa no setor de maquininhas com crédito

A disputa entre empresas de maquininhas de cartão está cada vez mais acirrada. Para concorrer com as empresas mais antigas, as novatas não cobram aluguel pelo uso do terminal de pagamento. O Mercado Pago, a empresa financeira do Mercado Livre, vai aumentar ainda mais essa concorrência. A empresa vai oferecer crédito pré-aprovado para todos os proprietários das maquininhas de cartão Point.

O valor do empréstimo varia de 300 reais a 50 mil reais, de acordo com o perfil do empreendedor. A taxa de juros cobrada é de 2,99% ao mês e o pagamento pode ser feito em até seis meses. Levantamento feito pelo Banco Central mostra que as taxas de juros da modalidade capital de giro, com prazo de até 365 dias, variou de 0,74% a 6,10% ao mês em abril.

Segundo a empresa, a maior parte dos donos de maquininhas Point são microempresários e autônomos. O valor fica disponível na conta Mercado Pago do vendedor.

“Os usuários podem realizar todas as suas transações financeiras exclusivamente pela conta Mercado Pago. Isso beneficia especialmente MPMEs e profissionais autônomos, geralmente desassistidos por instituições bancárias”, afirma em nota Tulio Oliveira, diretor do Mercado Pago no Brasil.

Como outras maquininhas do mercado, a Point não tem aluguel e pode ser comprada em 12 parcelas de 68,80 reais. A empresa diz que encerrou 2017 com vendas de maquininhas seis vezes maiores do que as realizadas em 2016.