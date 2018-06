Instagram fica fora do ar em vários países

Usuários do Instagram relatam nas redes sociais que a rede social está fora do ar. Segundo o site Down Detector, que reúne relatos de problemas de conexão, a falha começou por volta das 12h e teve um pico de queixas às 15h.

De acordo com postagens de usuários no site Down Detector, a falha atingiu vários países, como Irlanda, Alemanha, Estados Unidos e Brasil.

Nas redes sociais, usuários perguntam o que aconteceu com o Instagram e ironizam o fato da falha ter acontecido no Dia dos Namorados.

o Instagram não suportou tanto amor e caiu — Matheus Rocha (@neologismo) June 12, 2018

Procurada, empresa ainda não comentou o motivo do problema.