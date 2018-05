Instagram está testando botão mudo e modo câmera lenta para o Stories

O Instagram está testando o botão “mudo” na plataforma, que permite silenciar seus seguidores na rede social – a ferramenta funciona como o “Ocultar” do Facebook, que esconde a publicação do seu feed de notícias. As informações foram divulgadas no Twitter pela estudante de ciência da computação, Jane Wong.

NEW: Instagram is finally working on a mute button for profiles! h/t @wongmjane pic.twitter.com/TLB4ON3AQ6 — Matt Navarra (@MattNavarra) April 27, 2018

Enquanto vasculhava o código do aplicativo, Jane ainda descobriu outras quatro possíveis atualizações. Segundo ela, o Instagram estaria testando reações para o Stories, com as mesmas expressões do Facebook – ambas as redes sociais pertencem a Mark Zuckerberg.

Instagram is testing Story "Reactions". It works kinda like the existing Facebook Stories Reaction pic.twitter.com/z2tAg8BcP2 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 27, 2018

A rede social também pretende reorganizar a aba em que ficam agrupados os Stories já publicados. Com a atualização, os usuários terão acesso às fotos por meio de um calendário – antes, as imagens eram dispostas em tamanho grande com a data de publicação no canto superior esquerdo.

Outra novidade é o modo câmera lenta para a gravação de vídeos no Stories.

NEW Instagram is testing a 'Slow-Mo' feature for Stories h/t @wongmjane pic.twitter.com/Pmr6RyETbt — Matt Navarra (@MattNavarra) April 27, 2018

De acordo com Jane, a rede social também estaria testando um recurso para permitir que os usuários marquem amigos do Facebook em publicações do Instagram. A pessoa marcada na foto receberia um alerta no Facebook.

NEW: Instagram is testing letting you tag Facebook friends in posts h/t @wongmjane pic.twitter.com/NaXZWqMzN1 — Matt Navarra (@MattNavarra) April 28, 2018

Procurado para confirmar os testes, o Instagram não retornou o contato até a publicação da matéria.