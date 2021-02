Ibovespa fecha em alta, mas cautela sobre agenda econômica persiste

A definição de Rodrigo Pacheco (DEM) e Arthur Lira (PP) como presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados trouxe um leve alento para o mercado financeiro nesta terça-feira, 2. Candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, estas eleições apontam a expectativa para que a pauta reformista de Paulo Guedes finalmente destrave. Com o cenário doméstico favorável e a expectativa pela aprovação de estímulos monetários nos Estados Unidos, o Ibovespa fechou em alta de 0,61%, a 118.233,51 mil pontos.

Outro índice que mostra o peso da agenda política na economia brasileira é o dólar comercial, que fechou em baixa de 1,743% a 5,3548 reais. “O desempenho do real foi o melhor entre as 16 principais moedas globais frente ao dólar, muito em função da confirmação das vitórias de Lira e Pacheco, que trouxeram a visão que o andamento das reformas devem acontecer”, diz Lucas Carvalho, analista da Toro Investimentos.

Apesar do otimismo, permanecem as dúvidas sobre a qual velocidade privatizações e reformas irão caminhar. “Não é algo que dá para sair comemorando, hoje já tivemos um ruído em relação à mesa da Câmara dos Deputados. E um outro aspecto é que a equipe econômica terá de sentar com novos atores para negociar”, diz Alexandre Espírito Santo, economista da Órama.

De um lado há demanda crescente pela renovação do auxílio emergencial, mas do outro há dúvidas sobre como este gasto será colocado dentro do orçamento do governo. Neste sentido, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial é a pauta mais esperada para a agenda econômica caminhar neste início de ano. “Ela é importante para saber onde vai poder ceder para voltar com o auxílio, porque temos uma questão fiscal que não é simples”, diz Espírito Santo. “A PEC Emergencial e o orçamento são os temas mais importantes neste começo de ano”, diz ele.

Na bolsa brasileira, os principais destaques do dia foram as empresas B2W, TOTVS e Embraer, que fecharam respectivamente em alta de 6,87%, 6,77% e 6,72%. Já as maiores baixas ficaram com a Bradespar, Vale e e CSN, com -5,71%, -3,96% e -3,44%, empresas ligadas ao minério de ferro, sendo a Bradespar uma holding que possui ações da Vale. Já nos mercados americanos, além da expectativa pela aprovação de um novo pacote de estímulos, a vacinação da população gera otimismo. Hoje o número de vacinados no país superou o número de infectados pelo coronavírus. Além disso, o frenesi do movimento “short squeezing” desacelerou e as ações da GameStop e da AMC Entertainment Holdings Inc caindo 60% e 41,2% cada.