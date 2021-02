Com impulso de MEIs, Brasil bate recorde em abertura de empresas em 2020

Os dados estão no Mapa de Empresas, ferramenta digital do Ministério da Economia para acompanhamento de dados sobre registro empresarial no Brasil. “Os números demonstram que a economia tem reagido bem mesmo no cenário de pandemia, conforme indicam os dados do registro histórico de abertura de empresas no Brasil em 2020”, avalia o Ministério. “Os dados demonstram o empenho dos órgãos federais, estaduais e municipais na implantação de melhorias para tornar o ambiente de negócios mais dinâmico no país, tanto que o tempo de análise dos pedidos de abertura de novos negócios caiu consideravelmente em 2020”, diz o documento.

A criação recorde de empresas, especialmente de MEIs é um reflexo da dinâmica do mercado de trabalho brasileiro no ano da pandemia, conforme abordou VEJA. A taxa de desemprego no país cresceu de 11,6% em novembro de 2019 para 14,1% em novembro de 2020. Com menos oportunidades, uma das soluções para continuar tendo renda é o empreendedorismo. Com uma melhor facilidade de formalização trazida pelo MEI, além de alguma proteção a esse empreendedor como contribuição previdenciária — e, neste ano, o auxílio emergencial — o crescimento dessa categoria foi potencializado.

“Isso reforça a importância dos pequenos negócios para o país, além de eles serem um dos pilares da retomada após a Covid-19. A abertura de MEIs cresceu 8,4% quando se compara com 2019, e supera a taxa de abertura total de empresas, que cresceu 6% [no ano passado]. A abertura de MEIs tem elevado a taxa total de empresas abertas”, explicou a subsecretária de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, Antonia Tallarida.

Continua após a publicidade

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

A abertura recorde de novos negócios — essencialmente pequenos — é celebrada pelo Sebrae. A entidade observa uma mudança no perfil de abertura de empresas entre as atividades mais procuradas. Serviços de beleza, recordistas em MEI, perderam espaço para atividades que ganharam mais relevância na economia. “O setor de cabeleireiros, manicure e pedicure, por exemplo, que em 2019 estava no topo com o maior número de MEI abertos, teve uma queda de quase 20% no ano passado. Essa mudança, com certeza, está diretamente relacionada aos impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus”, analisa. O maior crescimento do número de novos MEI foi identificado nas áreas de Transportes (86%), Restaurantes e Similares (59%), Fornecimento de Alimentos para Consumo Domiciliar (48%) e Comércio Varejista de Bebidas (41%).