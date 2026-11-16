O Ibovespa teve desvalorização de 1,91% nesta segunda-feira, 16, recuando para os 169,1 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou em um movimento de aversão ao risco vindo dos Estados Unidos e de olho nas perspectivas das contas públicas no Brasil. O dólar, por sua vez, encerrou em alta de mais de 2% e ficou cotado a 5,77 reais, o valor mais alto desde abril de 2025.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. Por volta das 18h, o Itaú (ITUB4) liderava as perdas, com baixa de 2,44%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuava 2,34%. O Banco do Brasil (BBAS3) caía 1,46%, enquanto o Santander (SANB11) tinha valorização de 0,77%.

No exterior, a pressão vem sobretudo do setor de tecnologia. O caso Nvidia continua no radar, mas também existe um olhar cauteloso dos investidores para a área de inteligência artificial. Com isso, as bolsas americanas operam em baixa, enquanto o petróleo recua e o minério de ferro teve uma queda mais forte durante a noite. As Treasuries também apresentam leve recuo.

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No cenário doméstico, o mercado brasileiro deve continuar bastante sensível às sinalizações sobre o pacote fiscal e a composição da equipe econômica. “Enquanto não houver maior clareza sobre esses pontos, a tendência é de manutenção da volatilidade e de um ambiente mais cauteloso para a bolsa”, afirma Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank

São esses fatores que também estressou a curva de juros e pressionou o real para baixo, aumentando o preço da moeda americana. “O mercado não quer pagar para ver”, diz Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos. “Isso joga o dólar para cima e os juros futuros também se inclinam bastante.”

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A agenda econômica brasileira ainda contou com a divulgação do Boletim Focus semanal. Os analistas consultados pelo Banco Central mantiveram as estimativas em 13,75% para a taxa Selic em 2026, mas a subiram de 12,50% para 12,75% ao ano para 2027, enquanto a previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 1,75% para 1,72%. Já a expectativa de inflação em 2027, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu de 4,50% para 4,70%.

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Ao mesmo tempo, o IBC-Br, chamado de “prévia do PIB”, registrou queda de 0,2% em setembro, embora menor do que a esperada, reforçando os sinais de especialistas de desaceleração da atividade econômica brasileira.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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