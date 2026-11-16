IBC-BR recua 0,2% em setembro e fica acima do esperado pelo mercado

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) recuou 0,2% em setembro de 2026 em relação a agosto de 2026, na série com ajuste sazonal, mostram dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira, 16. O resultado ficou acima do esperado pelo mercado, que estimava uma queda de 0,3% para o IBC-Br em setembro.

O índice teve variações de 1,2% na agropecuária, -0,4% na indústria e -0,1% em serviços. O IBC-Br excluindo a agropecuária recuou 0,2% no mês.

No trimestre encerrado em setembro de 2026 ante o trimestre terminado em junho de 2026, o IBC-Br apresentou queda de 0,9%. Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,4%.

O que é o IBC-BR?

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) é um indicador criado para acompanhar o desempenho da economia brasileira de forma mais rápida e frequente. Ele funciona como um termômetro da atividade econômica, reunindo dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária. É divulgado mensalmente, permitindo uma leitura mais ágil da evolução econômica do país.

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As aberturas setoriais do IBC-Br e uma versão do IBC-Br sem a agropecuária também estão disponíveis, o que permite análises desagregadas da atividade econômica.

Embora utilize um conjunto mais restrito de informações do que o PIB medido pelo IBGE, o IBC-Br se destaca por sua frequência mensal e divulgação mais rápida, cerca de 45 dias após o mês de referência.

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O IBC-Br é, portanto, um indicador complementar ao PIB. Enquanto o PIB oferece uma visão consolidada da economia, o IBC-Br ajuda a entender o “agora” da atividade econômica.