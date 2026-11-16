Mercado eleva previsão de inflação para 5% em 2027 e vê juros maiores, mostra Focus

O mercado financeiro voltou a elevar as projeções para a inflação e os juros em 2027, ao mesmo tempo em que reduziu a expectativa de crescimento da economia brasileira. Segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 16, a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 4,90% para 5%, na quinta semana consecutiva de alta. A previsão para a taxa básica de juros, a Selic, avançou de 12,50% para 12,75% ao ano.

Com a nova revisão, a inflação esperada para 2027 permanece acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,5%. O objetivo central é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Há quatro semanas, os economistas projetavam inflação de 4,32% para o próximo ano.

As expectativas para a atividade econômica também pioraram. A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2027 caiu de 1,15% para 1,02%, na quinta semana consecutiva de redução. Há um mês, a estimativa era de 1,32%, o que mostra uma revisão significativa das perspectivas de expansão da economia.

No câmbio, o mercado elevou a previsão para o dólar ao fim de 2027 de 5,40 reais para 5,45 reais. A combinação de inflação mais elevada, juros maiores e crescimento menor indica um cenário de maior pressão sobre a economia brasileira no próximo ano.

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Para 2026, as projeções tiveram movimentos diferentes. A expectativa para a inflação recuou de 5,22% para 5,11%, na primeira queda após um período de estabilidade. Apesar da redução, o índice continua acima do teto da meta. A estimativa para o crescimento do PIB também caiu, de 1,75% para 1,72%, enquanto a previsão para a Selic permaneceu em 13,75% ao ano.

A projeção para o dólar ao fim deste ano, por sua vez, subiu de 5,35 reais para 5,40 reais, na terceira semana consecutiva de alta.

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Para 2028, os economistas mantiveram a previsão de inflação em 4% e de juros em 11% ao ano. A expectativa de crescimento do PIB permaneceu em 1,80%, enquanto a projeção para o dólar avançou de 5,45 reais para 5,48 reais.

O Boletim Focus reúne semanalmente as estimativas de instituições financeiras e outros participantes do mercado para os principais indicadores da economia brasileira. O levantamento divulgado nesta segunda-feira considera as expectativas coletadas até sexta-feira, 13 de novembro.