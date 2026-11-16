ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Mercado eleva previsão de inflação para 5% em 2027 e vê juros maiores, mostra Focus

Economistas aumentaram a estimativa da Selic para 12,75% e reduziram a expectativa de crescimento da economia para 1,02%

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 08h31
Banco Central
O Boletim Focus reúne semanalmente as estimativas de instituições financeiras e outros participantes do mercado para os principais indicadores da economia brasileira. (Agência Estado/VEJA)
Continua após publicidade
Mercado eleva previsão de inflação para 5% em 2027 e vê juros maiores, mostra Focus Priorize VEJA no Google

O mercado financeiro voltou a elevar as projeções para a inflação e os juros em 2027, ao mesmo tempo em que reduziu a expectativa de crescimento da economia brasileira. Segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 16, a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 4,90% para 5%, na quinta semana consecutiva de alta. A previsão para a taxa básica de juros, a Selic, avançou de 12,50% para 12,75% ao ano.

Com a nova revisão, a inflação esperada para 2027 permanece acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,5%. O objetivo central é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Há quatro semanas, os economistas projetavam inflação de 4,32% para o próximo ano.

As expectativas para a atividade econômica também pioraram. A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2027 caiu de 1,15% para 1,02%, na quinta semana consecutiva de redução. Há um mês, a estimativa era de 1,32%, o que mostra uma revisão significativa das perspectivas de expansão da economia.

No câmbio, o mercado elevou a previsão para o dólar ao fim de 2027 de 5,40 reais para 5,45 reais. A combinação de inflação mais elevada, juros maiores e crescimento menor indica um cenário de maior pressão sobre a economia brasileira no próximo ano.

Siga
Continua após a publicidade

Para 2026, as projeções tiveram movimentos diferentes. A expectativa para a inflação recuou de 5,22% para 5,11%, na primeira queda após um período de estabilidade. Apesar da redução, o índice continua acima do teto da meta. A estimativa para o crescimento do PIB também caiu, de 1,75% para 1,72%, enquanto a previsão para a Selic permaneceu em 13,75% ao ano.

A projeção para o dólar ao fim deste ano, por sua vez, subiu de 5,35 reais para 5,40 reais, na terceira semana consecutiva de alta.

Continua após a publicidade

Para 2028, os economistas mantiveram a previsão de inflação em 4% e de juros em 11% ao ano. A expectativa de crescimento do PIB permaneceu em 1,80%, enquanto a projeção para o dólar avançou de 5,45 reais para 5,48 reais.

O Boletim Focus reúne semanalmente as estimativas de instituições financeiras e outros participantes do mercado para os principais indicadores da economia brasileira. O levantamento divulgado nesta segunda-feira considera as expectativas coletadas até sexta-feira, 13 de novembro.

Publicidade
TAGS:
Boletim Focus
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).