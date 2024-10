Ibovespa avança à espera da lista de bets

O Ibovespa, principal índice da B3, registra alta nesta terça-feira, 1, atingindo 132,3 mil pontos, demonstrando resiliência apesar de um cenário externo desfavorável, com as principais bolsas americanas em queda. No Brasil, o dia é marcado por uma agenda econômica mais tranquila, destacando-se apenas a divulgação da lista de apostas esportivas regulamentadas pelo Ministério da Fazenda.

Os investidores ainda repercutem o relatório de estatísticas fiscais do Banco Central, que apontou um leve aumento na dívida pública. O déficit fiscal do setor público consolidado do Brasil registrou um saldo negativo de R$ 21,4 bilhões em agosto, ligeiramente melhor do que os R$ 22,8 bilhões do mesmo mês em 2023. No entanto, o déficit cresceu comparado ao mês anterior, quando o saldo foi de R$ 21,3 bilhões. Apesar do ligeiro aumento, resultado veio em linha com as expectativas do mercado, sem impactar os ativos brasileiros.

Outro destaque do dia é a posse de Gustavo Pimenta como novo presidente da Vale, que assume oficialmente o cargo para um mandato de três anos. As ações da Vale operam em queda em dia de feriado na China. Em Cingapura, os contratos do minério de ferro fecharam em queda de 1,74%.

O dólar opera com volatilidade, mas registrava alta às 11h, sendo cotado a R$ 5,46. O relatório de empregos JOLTS mostrou um aumento de 7,673 milhões em julho para 8,04 milhões em agosto, superando a projeção de 7,725 milhões esperada pelo mercado. Esses dados são cruciais para o cenário econômico dos Estados Unidos, pois ajudam a direcionar as decisões sobre a taxa de juros. Na última reunião, o Federal Reserve (Fed) deu início ao ciclo de afrouxamento monetário, com uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa. Assim, os dados de emprego tornam-se ainda mais relevantes para definir o ritmo dos próximos cortes nas reuniões futuras.