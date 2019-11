Atividade econômica fecha 3º trimestre com alta de 0,91%, indica BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que mede a evolução da economia brasileira, teve alta de 0,44% em setembro em relação ao mês passado. Segundo os dados do BC divulgados nesta quinta-feira, 14, no terceiro trimestre o indicador registrou alta de 0,91%. No primeiro e segundo tri, o resultado havia sido negativo.

No acumulado em doze meses o índice teve alta de 0,99%. Já na comparação com setembro de 2018, o IBC-Br subiu 2,11%.

O IBC-Br, informalmente conhecido como a prévia do Produto Interno Bruto, avalia a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos setores da economia: indústria, comércio, serviços e agropecuária, além do volume de impostos.

O indicador oficial, entretanto, é o Produto Interno Bruto (PIB), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que é divulgado trimestralmente. O PIB soma todos os produtos e serviços produzidos pelo país em um determinado período. O anúncio dos resultados do terceiro trimestre acontece no fim de novembro.

Por ter formas diferentes de calcular a evolução da economia, nem sempre o IBC-Br e o PIB vêm com resultados semelhantes. No acumulado do segundo trimestre do ano, por exemplo, o indicador do Banco Central registrou queda de 0,13%, indicando a chamada recessão técnica, após também ter registrado baixa no trimestre anterior. O PIB, entretanto, cresceu 0,4% no mesmo período, afastando a possibilidade de recessão.