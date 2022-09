Heineken levou a melhor sobre a Budweiser

Após especulações sobre possíveis cancelamentos de Justin Bieber no Rock in Rio Brasil devido a problemas de saúde, o cantor canadense se apresentou no domingo, 4, no palco da Cidade do Rock e agradou não só aos fãs, mas também aos patrocinadores responsáveis por financiar parte relevante de todo o evento. Como mostrou VEJA, na maior operação da história da marca de cerveja Heineken, a patrocinadora oficial do evento investiu 5 milhões de reais em dois bares na Cidade do Rock com a expectativa de vendas de 1,3 milhão de litros de chope.

A Budweiser, parte da concorrência, no entanto, não teve a mesma sorte. A marca do grupo Ambev é a cerveja oficial dos shows do cantor que estavam marcados para os dias 14 e 15 de setembro, no Allianz Parque, a capital paulista. Nesta terça-feira, 6, no entanto, a empresa promotora de eventos Time 4 Fun anunciou a suspensão dos shows em São Paulo, parte da turnê “Justice World Tour Latin America”, devido aos problemas de saúde do cantor. “Em breve divulgaremos informações adicionais sobre o procedimento de reembolso ou manutenção de ingressos para os seus titulares. Aos fãs que compraram ingressos e aguardavam ansiosamente para verem seu ídolo, compartilhamos da sua frustração. Estamos juntos e esperamos ter Bieber de volta em São Paulo o quanto antes”, disse a empresa em comunicado.

Após o comunicado, nesta terça-feira as ações da empresa Time 4 Fun (SHOW3) caem e amargam uma queda diária de 8,56% no Ibovespa. Na segunda-feira, os papeis da empresa já haviam retraído 5,76%.

