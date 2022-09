A megaoperação da Heineken para o Rock in Rio 2022

Depois de praticamente três anos sem Rock in Rio Brasil, devido à pandemia, a Heineken montou a maior operação da história da marca para atender ao público sedento por cerveja no festival.

A patrocinadora oficial do evento investiu 5 milhões de reais nos seus dois bares na Cidade do Rock, na zona oeste da cidade. A estimativa da marca é vender 1,3 milhão de litros de chope nos sete dias de shows.

Para a viabilização das chamadas ‘Beer Stations’, a Heineken se mobilizou para instalar toda a estrutura de tubulações, chopeiras e equipamentos necessários.

“Dentre os maiores festivais no Brasil, o Rock in Rio é o único que tem chope, portanto, a nossa operação da bebida é a maior já feita em festivais de música da história. Chope é o nosso melhor produto, mas é super complexo de ser operado. Nós decidimos inseri-lo nos eventos para que o consumidor tenha a melhor experiência de produto possível”, diz Eduardo Picarelli, diretor de Business Unit da Heineken no Brasil.

A Beer Station da Heineken, com dois tanques, 12 torneiras de chope e capacidade para seis mil litros fica em um caminhão com quinze metros de comprimento e mais de quatro de altura, com dois telões de led com iluminação e som próprios.