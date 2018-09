Grupo Anália Franco é investigado por compra de medida provisória

A Procuradoria da República no Distrito Federal investiga a empresa Anália Franco, acionista do shopping de mesmo nome na capital paulista, pela suposta compra de emenda a uma medida provisória (MP).

Para incluir emenda de seu interesse na MP, a empresa teria repassado 1,4 milhão de reais ao escritório Spindola Palmeira Advogados, segundo o Ministério Público Federal, sem a devida prestação dos serviços. A investigação tem origem no material colhido na Operação Zelotes, da Polícia Federal, que, além da compra de MPs, apurou irregularidades em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Aberta pelo procurador Frederico Paiva, a investigação tem base em relatório da Receita Federal que relacionou os pagamentos da empresa ao escritório de advocacia, que tem como sócio Vladimir Spíndola, filho da ex-assessora da Casa Civil no governo Dilma Rousseff (PT), Lytha Spíndola.

Spíndola e sua mãe foram alvo da Zelotes em outro caso e denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Na investigação da Anália Franco, segundo a Receita Federal, a empresa havia extrapolado o limite estabelecido para enquadramento no regime tributário do lucro presumido no exercício de 2012. Por causa disso estava pagando cerca de 1 milhão de reais a mais em tributos.

Mudança

Como tinha interesse em alterar a legislação sobre o tema, de acordo com dados colhidos pela Receita, tentou, por meio do escritório de Spíndola, incluir uma emenda sobre o tema em pelo menos três MPs. Após as tentativas, ainda segundo o MPF, a emenda teria sido finalmente incluída na MP 594/2012, que acabou convertida em lei no mês de maio de 2013. Essa emenda aumentou o limite para enquadramento na regra tributária do lucro presumido de 48 milhões de reais para 78 milhões de reais.

“O escritório recebeu valores para obter, via medida provisória, ou emendas a Medidas Provisórias, a elevação do limite da receita bruta para opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido. As condutas de Vladimir Spíndola, Antônio de Abreu, Carlos Augusto dos Santos e Carlos Alberto Palmeira denotam indícios de compra de legislação nos moldes investigados pela Operação Zelotes”, diz o MPF em despacho de instauração da investigação.

Para chegar à conclusão sobre a atuação de Spíndola, a Receita Federal se baseou na análise do material da operação Zelotes e nas quebras de sigilo realizadas ao longo da operação. A partir da leitura dos documentos, diz a Receita, foi possível verificar que houve uma negociação entre representantes da empresa e do escritório para garantir a mudança na legislação.

“Corrobora essa negociação uma minuta de contrato, que tem como partes Spíndola Palmeira e Anália Franco, na qual consta expressamente que o escritório receberia, a título de honorários de sucesso, o valor de 1,4 milhão de reais em até quinze dias da publicação de lei, no Diário Oficial da União, que elevasse o teto do regime de tributação com base no lucro presumido”, diz trecho de um relatório da Receita.

A empresa Anália Franco disse que não comenta temas que são tratados na esfera judicial.