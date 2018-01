Greve dos metroviários em São Paulo: acompanhe ao vivo

(Texto aberto para não assinantes, por se tratar de serviço essencial)

Os metroviários de São Paulo aprovaram em assembleia na noite de ontem realizar uma greve nesta quinta-feira, 18. A paralisação começou à 0h.

Segundo o Metrô, a paralisação atinge atingir todas as linhas do Metrô, exceto as privatizadas – caso da linha 4-amarela

Acompanhe ao vivo a cobertura da greve dos metroviários de São Paulo:

7h15 – Metrô informa que um trecho da linha 5-lilás está em funcionamento. É o trecho entre as estações Capão Redondo e Largo 13. Com isso, somente a linha 15-prata continua totalmente paralisada. Nas outras linhas,o funcionamento é parcial – caso das linhas 1-azul (Paraíso-Ana Rosa), 2-verde (Paraíso-Vila Madalena), 3-vermelha (Bresser-Marechal Deodoro).

7h06 – Passageiros chegaram às estações do Metrô sem saber da paralisação. Os que tentaram se locomover de ônibus, encontraram os pontos lotados (leia mais).

6h36 – Os metroviários protestam contra a concessão para a iniciativa privada das linhas 5- Lilás e 17-Ouro.

Na estação Jabaquara, os grevistas penduraram uma placa na grade com os dizeres “São Paulo não está à venda. Contra a privatização do Metrô, as demissões e o aumento da tarifa”.

“Queremos que a empresa continue sendo estatal, não queremos encher o bolso dos políticos”, dizia o metroviário Altino de Melo em um círculo formado por pessoas que questionavam os motivos da greve.

6h32 – Metrô informa que trens passaram a circular em alguns trechos das linhas 1 (Paraíso-Luz), 2 (Paraíso-Clínicas) e 3 (Bresser-Mooca-Marechal Deodoro). A paralisação é total nas linhas 5-Lilás e 15-Prata.

6h15 – Rodízio de carros foi suspenso na cidade hoje. A zona azul também está liberada para estacionamento. Leia mais aqui.

5h48 – Metrô informa que greve paralisa as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 5-Lilás e 15-Prata. Somente a linha 4-Amarela está em funcionamento.

#metrosp No momento, linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 5-Lilás e 15-Prata paralisadas devido à greve dos metroviários. Linha 4-Amarela em operação. Saiba mais: https://t.co/dgsTHgtXSF — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) January 18, 2018

5h – O Metrô informou que vai acionar seu plano de contingência para atender a população neste dia de paralisação