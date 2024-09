Google lança ferramenta de legenda instantânea em português para Android

O Brasil, o país que mais gosta de enviar mensagens de áudio, ganha hoje uma novidade de acessibilidade para o sistema Android. O Google anunciou nesta sexta-feira, 27, em primeira mão a VEJA Negócios que lançou a ferramenta de legendas instantâneas em português. O recurso Live Caption, que já funcionava em inglês, foi ampliado para incluir o idioma local e lançado no Brasil em celebração ao Dia Nacional do Surdo, comemorado na quinta-feira 26. A funcionalidade já pode ser ativada em smartphones com sistema Android a partir da versão 10.

“As legendas instantâneas permitem que qualquer saída de áudio, seja de redes sociais, vídeos ou mensagens de voz, seja automaticamente legendada, facilitando a compreensão e acessibilidade para todos”, diz Bernardo Barlach, gerente de parcerias e relacionamento para Acessibilidade do Google para a América Latina.

O recurso já está disponível em celulares Android no Brasil, e pode ser ativado facilmente através do controle de volume do dispositivo. “Além de tornar vídeos mais acessíveis, o Live Caption se adapta a diversas necessidades, como personalizar o tamanho, cor e estilo da legenda, e até identificar e exibir o título de músicas em alguns casos”, diz Barlach.

Por estar no nível do sistema operacional, as legendas instantâneas funcionam sempre que há uma saída de áudio, ou seja funciona em mensagens de WhatsApp, Instagram, vídeos e mais. “Se eu estou nas redes sociais, se eu estou vendo vídeos na internet que não têm legenda, ele captura e identifica o idioma produzindo a legenda. Você tem que baixar o idioma da língua portuguesa em um primeiro momento, mas depois que você baixa o idioma, ele o detecta e é possível alternar idiomas”, explica o executivo.

A funcionalidade também se estende aos notebooks com Chrome OS, trazendo as legendas automáticas e é útil não só para quem tem baixa audição ou é surdo. “Ajuda mães e pais que estão com um bebê dormindo no colo, pessoas em ambiente barulhento, ou até mesmo com uma condição temporária, como uma infecção de ouvido”, diz lembrando também da possibilidade de inclusão de idosos com dificuldade de audição.

Continua após a publicidade

“A expectativa é que, no futuro, essa tecnologia se torne ainda mais sofisticada, incluindo recursos que aproximem a comunidade surda de outros brasileiros, por meio da tradução entre Libras e português”, diz Barlach.

Investimentos

Neste mês, o Google iniciou as obras do seu novo centro de engenharia, onde estará instalado também o Centro de obras de reforma no prédio 1 do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) que abrigará o novo Centro de Engenharia da empresa em São Paulo. O espaço incluirá o Accessibility Discovery Center (ADC,na sigla em inglês), primeiro espaço dedicado a tecnologias assistivas na América Latina. A inauguração está prevista para o início de 2026.

Com áreas para exposição de tecnologias assistivas, pesquisas com usuários e workshops, o ADC servirá como um centro de testes para garantir que os produtos do Google permitam que eles sejam utilizados por pessoas com deficiência, além de reunir engenheiros, designers e pessoas com deficiência para criar soluções inclusivas. O objetivo também é capacitar desenvolvedores, educadores e o público a construir e usar tecnologia acessível e destacar ferramentas desenvolvidas pelo Google e de terceiros que aprimorem experiências digitais.