Google comemora 20 anos com Doodle especial de aniversário

O Doodle do Google desta quinta-feira homenageia o aniversário de 20 anos da própria empresa. Criada em 1998 por Larry Page e Sergey Brin, dois alunos de Stanford, o Google realiza hoje 6 bilhões de pesquisas diariamente – sendo que 15% delas nunca foram feitas antes.

Desde 1998 muita coisa mudou. As buscas agora podem ser feitas em mais de 150 idiomas em 190 países. O Google não é apenas um buscador. Já detém a liderança também dos mercados de publicidade online, hospedagem de e-mail e sistemas operacionais para celulares

No vídeo do Doodle, o Google traz uma memória da sua trajetória, explorando as pesquisas populares em todo o mundo ao longo das últimas duas décadas.

Em evento em São Francisco, o vice-presidente de busca, Ben Gomes, relembrou um pouco dessa história e apresentou algumas novidades.

“Quando o Google começou há 20 anos, nossa missão era organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Essa parecia uma missão incrivelmente ambiciosa à época — mesmo levando em conta que, em 1998, a internet consistia em apenas 25 milhões de páginas (aproximadamente a quantidade de livros de uma pequena biblioteca”, escreveu ele no blog da companhia.

Doodle comemorativo de 20 anos do Google Doodle comemorativo de 20 anos do Google

Segundo ele, quase tudo mudou em relação à tecnologia e informações disponíveis, mas os princípios básicos da busca continuaram os mesmos. “Nos esforçamos para te dar a informação mais relevante e com a melhor qualidade o mais rápido possível.”

Entre as novidades que ele antecipou, a principal está na maior utilização da inteligência artificial para melhorar a busca. “Podemos te ajudar a encontrar informações relevantes relacionadas aos seus interesses, mesmo quando você não tem uma pesquisa específica em mente.”