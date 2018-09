Google reconhece que segue permitindo que terceiros acessem dados do Gmail

O Google reconheceu em carta enviada ao Senado dos Estados Unidos que segue permitindo que terceiros tenham acesso e compartilhem dados de contas do Gmail, o serviço de e-mail da empresa.

Segundo reportagem publicada pelo The Wall Street Journal, o Google respondeu na carta a várias perguntas dos senadores sobre a privacidade dos usuários e medidas de proteção adotadas pela empresa.

“Os desenvolvedores (de software) podem compartilhar dados com terceiros sempre e quando forem transparentes com os usuários sobre como eles estão sendo utilizados”, escreveu na carta a vice-presidente de Assuntos Governamentais nas Américas do Google, Susan Molinari.

A afirmação da vice-presidente indica que o Google permite que os desenvolvedores analisem o conteúdo dos e-mails de uma conta para detectar palavras-chave que os ajudem a entender melhor o comportamento dos usuários. E esses dados podem ser posteriormente compartilhados com terceiros.

O Google, contudo, afirmou na carta ter abandonado esse tipo de prática no ano passado. Os desenvolvedores que atuam dentro da plataforma são únicos a realizar esse tipo de atividade.

A empresa tem sido criticada desde o início do mês por ser negar a enviar seu executivo-chefe, Larry Page, para uma audiência no Comitê de Inteligência do Senado, que discute questões de segurança e privacidade envolvendo o setor tecnológico do país.

O diretor-geral do Twitter, Jack Dorsey, e a responsável de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, foram ouvidos pelos senadores e garantiram que as empresas estão mais preparadas para enfrentar a interferência estrangeira nas eleições legislativas de novembro nos EUA.