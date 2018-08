Google lança ferramenta para encontrar voos e hotéis mais baratos

O Google liberou nesta semana dois novos recursos para que os usuários possam encontrar os preços mais baratos de passagens aéreas e hotéis.

O busca de hotéis, por exemplo, exibe a evolução dos preços ao longo do tempo. Assim, o consumidor consegue escolher a opção mais econômica. A ferramenta também passa a alertar se a tarifa está muito acima ou abaixo do praticado.

Além disso, o recurso compara o preço das acomodações na mesma região, a faixa de preço e número de estrelas. O recurso ‘busca por hotéis’ só está disponível para celulares.

Já o Google Voos passa a exibir um mapa e uma lista com as opções de destino e melhores ofertas, mostradas com destaque na cor verde. A ferramenta funciona tanto na versão web, quanto em smartphones.