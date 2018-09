Golpe do McDonald’s promete dois combos de graça

Os cibercriminosos escolheram o McDonald’s para aplicar seu novo golpe de WhatsApp. A falsa mensagem diz que a rede de fast food está distribuindo cupons gratuitos para a retirada de dois combos em comemoração aos 78 anos da empresa. O golpe foi identificado pela empresa de segurança Kaspersky Lab.

Para conseguir o suposto brinde, os usuários são orientados a participar de uma pesquisa e compartilhar o site da promoção com todos amigos e grupos no WhatsApp. A página para a qual o usuário é levado não é um endereço do McDonald’s. Outra informação errada é o aniversário – a rede foi fundada em 1955, portanto não tem 78 anos.

Para proteger-se, uma das recomendações é desconfiar de qualquer promessa exagerada. Também é aconselhável que o usuário mantenha em seu celular um software de segurança com a função antiphishing, capaz de analisar todas as ameaças existentes no ambiente on-line.

É comum que cibercriminosos aproveitam datas comemorativas e grandes eventos para espalhar golpes. Mensagens falsas foram identificadas na Copa do Mundo, Dia das Mães, durante a greve dos caminhoneiros e na estreia do filme Os Vingadores.

Normalmente, os cibercriminosos aplicam esses golpes para conseguir dinheiro de duas formas: é possível lucrar com propagandas existentes na página ou com um sistema de pagamento que considera a quantidade de aplicativos baixados – se for sugerido ao usuário a instalação de um software, o dono do site pode ganhar uma porcentagem em cima de cada download.

Há casos em que são solicitados dados pessoais do usuário, como o número de telefone, o que faz com que a linha seja cadastrada em ferramentas que usam os créditos de celular da vítima, gerando prejuízos financeiros. Em outras situações, pode ocorrer o download automático de um arquivo malicioso no smartphone.

Procurado, a rede fast food esclareceu que a promoção é falsa. “O McDonald’s disponibiliza dois meios para que o público obtenha cupons digitais: um pelo website e outro pelo app oficial”, disse. “Há um alerta para os consumidores no site da marca que pode ser consultado a qualquer momento em caso de dúvida sobre quaisquer campanhas ou promoções”.