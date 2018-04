O Boticário não está dando kit do Dia das Mães – é golpe

Cuidado com uma mensagem circula no WhatsApp desde ontem e promete um kit de produtos da rede O Boticário para celebrar o Dia das Mães. Trata-se de mais um golpe envolvendo a fabricante de cosméticos e perfumaria. Na mensagem, o usuário é alertado que os brindes são limitados.

Dois links diferentes circulam no aplicativo de mensagens para disseminar o golpe, mas a mensagem é a mesma: “entre no link abaixo e siga o passo a passo para ganhar o seu”.

Ao acessar o link, o consumidor precisa responder a três perguntas para ter direito ao kit. Independentemente da resposta, o usuário é conduzido para uma página que solicita dados como nome, cidade, estado e e-mail – o site ressalta que esta última informação é obrigatória. No entanto, testes realizados por VEJA mostram que é possível dar continuidade ao processo mesmo sem ceder qualquer dado.

Em seguida, a página avisa: “Atenção! A promoção da O Boticário é limitada na sua localidade”. Os hackers ainda solicitam que os usuários realizem outras etapas para ganhar o kit. É necessário compartilhar a promoção com cinco amigos ou cinco grupos do WhatsApp. No último passo, o usuário será supostamente redirecionado a uma página para saber onde buscar seu kit.

Em fevereiro, outro golpe disseminado no WhatsApp utilizou o nome de O Boticário, a falsa campanha prometia uma amostra grátis de um produto da marca.

Para proteger-se, uma das orientações é desconfiar de qualquer promessa exagerada. Também é recomendável que o usuário mantenha em seu celular um software de segurança com a função antiphishing, capaz de analisar todas as ameaças existentes no ambiente on-line.

Procurado, O Boticário não retornou o contato até a publicação da matéria.