Promoção verídica de O Boticário inspira golpe pelo WhatsApp

A nova promoção de O Boticário para promover o lançamento de um novo produto inspirou um novo golpe no WhatsApp. Os hackers se aproveitaram de uma campanha verídica para tentar disseminar um golpe.

Segundo a PSafe, empresa de segurança digital, a falsa campanha foi desenvolvida nos mesmos moldes da verdadeira. A diferença é que para participar da verdadeira tem se cadastrar em um site, enquanto a falsa pergunta pelo WhatsApp se você gostaria de receber uma amostra grátis. Ao responder ‘sim, claro’, o usuário estará concedendo permissão para receber notificações futuras do hacker, que podem ser utilizadas posteriormente para realizar outros golpes.

Em seguida, os golpistas pedem que a vítima responsa a três perguntas: 1) você já fez compras na O Boticário este ano?; 2) Já usou o nosso site para efetuar compras?; 3) Recomendaria O Boticário a um amigo ou membro da família?. Independentemente das respostas, o usuário é encaminhado para uma página que solicita o compartilhamento da falsa promoção com amigos no WhatsApp.

Segundo a PSafe, mais de 140 mil pessoas foram impedidas de cair no golpe nas últimas 24 horas por meio da utilização de um aplicativo de segurança da empresa,.

“O número de pessoas que estão acessando esse golpe está aumentando significativamente nas últimas horas. Isso porque o cibercriminoso alega que a vítima deve compartilhar a suposta oportunidade com amigos até completar uma barra que representa o nível de compartilhamentos desejado por”, diz Emilio Simoni, diretor do DFNDR Lab.

A recomendação dos especialistas do DFNDR Lab é que as pessoas criem o hábito de se certificarem sobre a veracidade de qualquer informação antes de compartilhá-la com seus contatos. Outro conselho é utilizar soluções de segurança para o celular.