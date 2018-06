General Mills faz recall de pimenta Kitano por presença de coliformes

A General Mills anunciou o recall da pimenta do reino preta em pó da marca Kitano, com vencimento em 30 de setembro de 2018. A informação sobre o prazo de validade está no verso da embalagem do produto, vendido em pacotes de 15g.

Em nota, a empresa informa que já tomou todas as medidas para retirada do lote desses produtos dos pontos de venda.

Testes realizados pela empresa apresentaram resultado insatisfatório para determinação de coliformes a 45º C, com presença de Escherichia Coli, uma bactéria gram negativa que é capaz de causar gastroenterites e diarreias.

A Kitano orienta os consumidores a não utilizar o tempero, guardar a embalagem e entrar em contato com o SAC pelo telefone 0800 770 1629 ou pelo e-mail sac.kitano@genmills.com. A empresa irá realizar a troca ou reembolso do produto, sem qualquer custo.