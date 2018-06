Toyota convoca 53 mil donos de Corolla para recall de airbag

A Toyota do Brasil convocou, nesta quarta-feira, 53.434 proprietários do veículo modelo Corolla para recall para reparo no airbag. O chamado envolve o modelo fabricado entre 11 de janeiro de 2010 e 28 de dezembro de 2012. O conserto é gratuito e pode ser feito nas concessionárias da montadora sem custo ao cliente.

“O modelo dos veículos em questão é equipado com um sistema de airbag frontal em que existe a possibilidade de o deflagrador da bolsa do lado direito (passageiro) ter sido montado de modo incorreto no interior do painel do veículo”, diz comunicado da empresa.

Segundo a montadora, devido a essa falha poderá ocorrer o vazamento do gás propelente contido no interior do deflagrador e, na hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições para o acionamento do airbag, a bolsa do lado dianteiro direito do veículo poderá não inflar de forma apropriada.

A medida para sanar o defeito consistirá na inspeção da montagem do deflagrador do airbag dianteiro direito e, se necessário, a remontagem do dispositivo a fim de evitar o vazamento do gás propelente e assegurar a deflagração apropriada do airbag.

A campanha de chamamento terá início no dia 10 de julho e o tempo para o reparo é de de cerca de 1h30.

Os proprietários dos veículos envolvidos deverão entrar em contato com a rede de concessionárias autorizadas Toyota para agendamento prévio ou pelo site www.toyotaimprensa.com.br/web-agenda.