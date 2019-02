FT dá trégua às críticas ao Brasil após fim de IOF para estrangeiros

O fim da incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para investidores estrangeiros interessados em renda fixa foi elogiada pelo jornal Financial Times’(FT), da Grã-Bretanha. Pela primeira vez em meses, a publicação avaliou como positiva uma decisão econômica tomada pelo governo brasileiro. Segundo o FT, o o Brasil “parece retornar à ortodoxia” econômica com a medida divulgada na noite de terça-feira, uma semana após o anúncio do aumento do juro básico.

“O Brasil acabou com uma das pedras angulares de sua guerra cambial contra a entrada de capital externo ao cortar o imposto sobre investimentos estrangeiros em títulos de renda fixa”, diz reportagem publicada na página do FT na internet. Em outro texto, publicado no blog sobre mercados emergentes, ‘BeyondBrics’, o veículo afirma que a decisão é “bem-vinda”. “O uso (do IOF) enquadrava-se na categoria de controles de capital – o tipo de política heterodoxa que muitos investidores odeiam porque é arbitrário e imprevisível e distorce os fluxos do livre-mercado”, explica.

Além disso, o FT lembra que a decisão do Ministério da Fazenda aconteceu apenas uma semana após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) elevar as taxas de juros em um ritmo mais forte, “apesar de os números do PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre terem sido decepcionantes”. “Tomadas em conjunto, as duas medidas parecem um bem-vindo retorno à ortodoxia”.

O texto publicado no blog ainda observa que os analistas elogiaram a decisão, mas o mercado permanece com cautela sobre o Brasil, uma vez que há vários pontos os quais têm chamado a atenção dos investidores e continuam no radar mesmo sem o IOF para a renda fixa, a exemplo do ritmo fraco da economia e da deterioração da conta-corrente.

