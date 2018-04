Frango Assado lança sanduíches inspirados em seleções da Copa do Mundo

De carona na popularidade da Copa do Mundo da Rússia, que acontece de 14 de junho a 15 de julho, a rede Frango Assado vai oferecer sete lanches temáticos em homenagem às seleções vitoriosas do Mundial. Os sanduíches serão vendidos de 2 de maio a 31 de julho nos restaurantes da rede, localizados principalmente em rodovias paulistas.

Além do lanche Brasil, também haverá opções de sanduíches inspirados nas seleções da Alemanha, Argentina, Espanha, França, Inglaterra e Uruguai. O lançamento segue a estratégia tradicional do McDonald’s, que lança lanches temáticos em toda Copa. Neste ano, o McDonald’s terá sanduíches de oito países: Brasil, Itália, França, Espanha. Alemanha, Uruguai, Inglaterra e Argentina.

O lanche sozinho custará 26,90 reais, enquanto o combo – lanche, refrigerante, batata rústica – sairá por 34,90 reais. Porém, a cada dia da semana, um deles terá preço especial de 29,90 reais.

O lanche do Brasil é feito com pão francês, bacon, paillard, calabresa, queijo canastra, vinagrete, maionese grill e ketchup bourbon. O da Alemanha é preparado com pão pretzel, costela suína desfiada, cebola crispy, salsicha frankfurt, maionese e mostarda alemã.

Para representar a seleção da Argentina, a rede escolheu pão ciabatta, lascas de baby beef black, mussarela, calabresa, molho chimichurry e ovo frito. O da Espanha leva o mesmo pão, mas na versão negra, peito de frango, queijo gorgonzola, guacamole, agrião e azeite. O do Uruguai também é com ciabatta e recheio de lascas de bife ancho, bacon em tiras, presunto, maionese com ovos, mussarela e azeite.

O sanduíche da França é preparado com pão de semolina, queijo, carpaccio, jamón, mussarela, mostarda dusseldorf, alface crespa e azeite. O Inglaterra é feito com pão negro de hambúrguer, dois hambúrgueres, queijo cheddar, mussarela, bacon em tiras, cebola caramelizada, melaço de barbecue e ketchup bourbon.

Os lanches do McDonald’s serão oferecidos de segunda a domingo. Com exceção do McBrasil, disponível todos os dias, os demais terão data certa para compra: McItália (domingo), McFrança (segunda-feira), McEspanha (terça-feira), McAlemanha (quarta-feira), McUruguai (quinta-feira), McInglaterra (sexta-feira) e McArgentina (sábado).