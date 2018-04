Brasil tem o pacote de figurinha da Copa mais barato do mundo

Completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo no Brasil é mais barato do que no restante do mundo. Pesquisa realizada pelo Santander mostra que cada pacote com cinco adesivos custa 0,59 centavos de dólar aqui. Cada pacotinho sai por 2 reais, o menor valor entre os 42 países do levantamento. O país mais caro do ranking é a Suíça, onde cada saquinho sai por 1,80 dólar.

Para completar o álbum de 682 figurinhas, considerando que o colecionador deu sorte e não pegou nenhuma repetida, seria preciso desembolsar 80 dólares (280,8 reais) no Brasil. Na Suíça, na mesma situação, álbum completo sairia por 245 dólares (859,95 reais).

O estudo afirma que brasileiros reclamaram muito quando os adesivos foram lançados neste ano, porque o preço do pacote em reais dobrou em relação ao valor de 2014. “A inflação medida pelo IPC no mesmo período foi de apenas 32%”, diz o estudo.

Vale destacar ainda há uma diferença de renda de entre brasileiros e colecionadores de outros países pesquisados, o que pode explicar o fato de o custo da figurinha ser menor por aqui. “Em geral, adesivos são baratos na América Latina e caros na Europa, especialmente a Oriental, considerando os níveis de renda da população”, afirma o levantamento.

Fazem parte da lista dos países com menor preço para completar o álbum o Equador (0,70 centavos de dólar), a Argentina (0,74), o México, o Chile e a Colômbia (0,75, cada). Na outra ponta, os países mais caros são a Hungria (1,48 dólar), Polônia (1,40), Romênia (1,38) e Rússia (1,35), país sede da Copa 2018.

O levantamento foi inspirado no índice Big Mac, pesquisa econômica feita para comparar o poder de consumidores em vários países com base no preço do sanduíche.