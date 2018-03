Fiat convoca recall de 15 mil carros, incluindo Palio e Strada

A Fiat anunciou nesta sexta-feira um recall de dez modelos de veículos, incluindo versões do Palio, Strada e Punto, por causa de problemas no alternador. Os modelos afetados foram produzidos entre 2016 e 2017 (veja lista completa abaixo). No total, são 15.534 unidades com o defeito.

A montadora identificou que a peça pode falhar, comprometendo o funcionamento do motor, que pode vir a ser desligado inesperadamente. Segundo a empresa, há risco de danos a pessoas e materiais por causa de acidentes.

Uma indicação do problema é se a luz da bateria no painel do veículo ficar acesa. Nesse caso, o proprietário deve se dirigir a uma concessionária.

A substituição do alternador é gratuita e o tempo estimado para o reparo é de 1 hora. É preciso fazer agendamento.

Os números de chassis envolvidos e mais informações sobre o caso podem ser consultados em www.fiat.com.br ou na Central de Serviços ao Cliente Fiat pelo telefone 0800 707 1000.