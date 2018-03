Empresa faz recall por não informar que cookie contém glúten

A PepsiCo convocou um recall de todos os lotes da embalagem promocional ‘grátis 20g’ do produto Cookie Choco Toddy Original. O motivo do recall é que a embalagem não traz a informação obrigatória de que o produto contém glúten.

O consumo de produtos com glúten pode causar riscos à saúde de pessoas celíacas ou intolerantes a esse ingrediente, como desconfortos gastrointestinais, náuseas e diarreia.

Em seu site, a PepsiCo orienta que pessoas nessas condições não consumam o produto. A empresa diz que consumidores que tiverem essa embalagem devem entrar em contato para fazer a substituição do produto ou obter o reembolso. O contato pode ser feito por telefone (0800 703 2222) ou email (sactoddy@pepsico.com).

Desde 2016, uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determina que embalagens de comidas e bebidas devem trazer informações sobre a presença de substâncias que possam causam alergias.

Para Cecília Cury, coordenadora do movimento Põe no Rótulo, esse caso evidencia a importância de informações sobre conteúdos alergênicos em embalagens. “Este caso mostra claramente quão relevante é o papel do rótulo para quem tem alergia alimentar ou doença celíaca, por exemplo. Qualquer falha nesta etapa coloca em risco a saúde da população e ainda pode representar um alto custo para a empresa no recolhimento do produto.”

O Procon-SP informa que a empresa deve apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessário, como informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor. O artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) diz que o ‘fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança’.