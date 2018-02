Empresa faz recall de chaleira vendida por R$ 850 no país

Antes de ferver a próxima água, os 2.000 proprietários de chaleiras elétricas no Brasil da marca gourmet KitchenAid precisam ficar atentos ao número de série do produto. Isso porque a fabricante Whirlpool detectou um problema e iniciou um recall para substituição do produto.

O modelo KXC13AVANA de 1,7 litro, vermelha (cor empire red), fabricada na China de maio de 2013 a maio de 2017, números de série iniciados com IE3 até IF7 (localizados na parte inferior do produto), pode apresentar frouxidão ou desprendimento do cabo do corpo da chaleira e causar risco de ferimento se houver água quente durante o manuseio.

Sem custo adicional, o cliente pode trocar o produto ou receber o valor pago de volta. Hoje, a chaleira custa cerca de 850 reais, mas o valor a ser reembolsado é aquele que está na nota fiscal de compra apresentada. Dependendo da região onde a pessoa se encontra, a reposição da chaleira similar modelo ou superior será feita em até 30 dias. Igual ao modelo recolhido pode levar até 60 dias para a troca.

Segundo o Procon-SP, “os consumidores que já passaram por algum acidente causado pelo defeito apontado poderão solicitar, por meio do Judiciário, reparação por danos morais e patrimoniais, eventualmente sofridos”.

Para fazer a troca, basta entrar em contato no telefone 0800-722-1759, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h (exceto feriados), ou acessar o site e preencher as informações solicitadas.