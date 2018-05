Feirão da Caixa oferece 202 mil imóveis a partir de sexta-feira

A Caixa Econômica Federal realiza neste mês a 14ª edição do Feirão Caixa da Casa Própria. O evento ocorre em 15 cidades brasileiras e neste ano contará com 202 mil imóveis, entre novos e usados – as unidades serão ofertadas em todas as modalidades de crédito habitacional do banco.

A abertura será na próxima sexta-feira nas cidades de São Paulo (SP), Salvador (BA) e Porto Alegre (RS) e vai até o domingo, 6. Durante os dois primeiros dias, sexta-feira e sábado, o evento acontecerá entre 10h e 20h. No domingo, o horário será das 10h às 18h, exceto em Brasília que funcionará entre 8h e 12h. A entrada é gratuita.

No período de 18 a 20 de maio, o evento acontece em Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Uberlândia (MG). No fim de semana seguinte, de 25 a 27 de maio, é a vez de Brasília (DF), Belém (PA), Campinas (SP), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE) e Recife (PE).

Em um mesmo espaço, o visitante pode encontrar um imóvel, simular o valor da prestação e assinar o contrato de financiamento. Para requerer o crédito da casa própria durante o evento é necessário levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e residência atualizados.

“O Feirão da Casa Própria tem se mostrado uma grande oportunidade para reunir em um só ambiente todos os principais agentes do mercado imobiliário, possibilitando dessa forma, além da concretização de milhares de negócios, a interação entre quem quer comprar, quem quer vender e a Caixa, que detém quase 70% do crédito imobiliário do país para financiar a realização do sonho da casa própria”, diz Paulo Antunes de Siqueira, vice-presidente interino de habitação do banco.

A aprovação do financiamento é baseada nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais. Os interessados também podem obter informações nas agências da Caixa, no site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101).

Podem ser financiados imóveis de 50 mil reais a 1,5 milhão de reais, dependendo da renda do comprador.

Menos juros

Uma das novidades deste ano é a redução dos juros, graças à rivalidade entre os bancos pelo crédito habitacional. A Caixa diminuiu em até 1,25 ponto porcentual as taxas do crédito imobiliário utilizando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Os porcentuais mínimos passaram de 10,25% ao ano para 9% ao ano, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% ao ano para 10% ao ano, para unidades enquadradas no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

“Além da redução das taxas de juros, teremos novas medidas que permitem maiores possibilidades de negócios no Feirão, como por exemplo o aumento da quota para financiar os imóveis usados de 50% para 70% e o financiamento para imóveis de empreendimentos financiados por outras instituições financeiras, os chamados intervenientes quitantes”, diz o vice-presidente interino de habitação do banco.

Neste ano, o evento vai reunir 1.600 empregados da instituição financeira, 422 correspondentes imobiliários, 559 construtoras e 124 imobiliárias para oferecer 179 mil imóveis novos e 23 mil usados. No ano passado foram ofertados 223 mil imóveis e foram fechados 13,1 bilhões de reais em negócios realizados durante e logo após o Feirão.