Fed derruba a taxa de juros nos EUA para percentual próximo a zero

O Banco Central dos Estados Unidos (Federal Reserve, ou Fed) anunciou neste domingo, 15, um corte de 1 ponto percentual na taxa de juros do país. A medida foi tomada em meio à crise provocada pela pandemia de coronavírus e deixou o índice entre 0,25% e 0 ao ano.

O Fed emitiu um comunicado dizendo que o surto de coronavírus “machucou comunidades e prejudicou a atividade econômica em muitos países, incluindo os EUA”. O Banco Central americano informou que está “preparado para usar todas as ferramentas para apoiar a circulação de crédito para famílias e empreendimentos”.

O presidente Donald Trump disse neste domingo que a medida o deixou “muito feliz”. Além do corte na taxa de juros, o Fed anunciou um programa de 700 bilhões de dólares a fim de reduzir os danos que a pandemia poderá causar à economia do país. O Fed comprará 500 bilhões de dólares em títulos do Tesouro e 200 bilhões em valores hipotecários.

A instituição já havia cortado a taxa de juros em 0,5 ponto no dia 3 deste mês. Antes dos dois cortes feitos em março, a taxa de juros estava entre 1,5% e 1,75% ao ano. O Banco Central americano comunicou que manterá o índice zerado “até estar confiante de que a economia conseguiu absorver o impacto dos eventos recentes e está em vias de atingir o máximo de empregabilidade e da estabilidade de preços”.