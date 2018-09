Falha no Twitter compartilhou mensagens privadas de usuários

Uma falha do Twitter compartilhou mensagens privadas e tuítes protegidos com desenvolvedores registrados na plataforma. Menos de 1% dos usuários foram afetados pelo bug, segundo a rede social.

Ainda de acordo com a plataforma, não foram vazadas mensagens privadas entre amigos e outros seguidores. A falha estava no API usado por empresas para automatizar a conversa com usuários – pessoas que trocaram mensagens com bots, por exemplo, podem ter tido seu conteúdo compartilhado.

O problema foi descoberto apenas em setembro, mas o vazamento de mensagens acontece desde maio de 2017. Os usuários afetados serão avisados pelo Twitter.

“Entramos em contato com nossos desenvolvedores parceiros e estamos trabalhando com eles para garantir que estejam cumprindo com suas obrigações para excluir as informações que não deveriam ter”, informou a rede social em comunicado. “Lamentamos muito que isso tenha acontecido”.