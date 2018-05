Falha no Twitter expõe senha de 330 milhões de usuários

O Twitter sugeriu aos seus usuários que alterem suas senhas após falha que armazena os caracteres no sistema interno da empresa. A rede social tem cerca de 330 milhões de usuários em todo o mundo.

Em comunicado, o Twitter informou que consertou o erro e não encontrou indícios de que as senhas tenham sido roubadas ou utilizadas por outras pessoas, mas solicitou que os usuários mudem suas senhas como “medida de cautela”.

A rede social faz uso da tecnologia hashing para mascarar as senhas de seus usuários enquanto eles digitam – dessa forma, nenhum funcionário da empresa pode ter acesso aos dados. O hashing substitui a senha por números e letras aleatórios, de acordo com o Twitter.

Com a falha, as senhas digitadas eram registradas em um sistema interno da rede social antes que o processo de segurança fosse concluído.

Ainda segundo o Twitter, as senhas foram removidas do sistema interno e a rede social está “implementando medidas para evitar que esse erro aconteça novamente”.

O Twitter não informou quantas senhas foram armazenadas indevidamente. Mas uma pessoa familiarizada com a resposta da empresa disse que o número era “substancial” e que as senhas ficaram expostas por “vários meses”. O Twitter descobriu o bug há algumas semanas e informou a algumas autoridades, disse a fonte.

A divulgação da falha do Twitter ocorre enquanto legisladores e autoridades ao redor do mundo avaliam a forma como as empresas guardam os dados de seus consumidores após uma série de incidentes de segurança que vieram à tona em empresas como o Facebook e a Uber.

O Twitter ainda aconselhou que os usuários ativem algumas medidas de segurança, como a autentificação de dois fatores e a alteração da senha em qualquer serviço ou plataforma em que o usuário utiliza a senha do Twitter.

“Lamentamos muito que isso tenha acontecido. Reconhecemos e valorizamos a confiança que você tem em nós, e estamos comprometidos em ganhar essa confiança todos os dias”, disse o Twitter.

(Com Reuters)