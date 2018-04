Falha do BB atrasa pagamento de 450 mil aposentadorias

Uma falha no Banco do Brasil atrasou o pagamento de aposentadorias de aproximadamente 450.000 segurados nesta terça-feira. Hoje, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou o dinheiro dos benefícios com número final 7.

Foram afetados apenas os segurados que recebem por crédito em conta no Banco do Brasil. Ao todo, a instituição é responsável pelo pagamento de 7 milhões de pessoas.

O INSS confirmou a VEJA o problema com os pagamentos, mas informou que não teve nenhuma responsabilidade na falha. Segundo o órgão, entre as instituições financeiras, apenas o Banco do Brasil não havia realizado o pagamento de benefícios por “problemas tecnológicos”.

“Agora pela tarde o INSS irá buscar mais informações e, posteriormente, encaminhar a procuradoria para analisar se houve alguma quebra de contrato, por parte do Banco do Brasil para, daí, serem tomadas as medidas indicadas nos termos do contrato”, afirmou em nota.

Procurado, o Banco do Brasil informou, também em nota, que todos os créditos nas contas dos beneficiários do INSS foram efetuados “após indisponibilidade momentânea na manhã desta terça-feira”. A situação foi regularizada no início da tarde.