INSS adia sistema que facilita concessão de aposentadoria

Prometido para o fim de fevereiro, o lançamento do serviço que facilitaria a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição foi adiado. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a ferramenta está em fase final de validação.

O órgão não deu um prazo para lançamento do serviço, que vai permitir que segurados deem entrada no pedido de aposentadoria sem ter de se deslocar até uma agência do INSS. A promessa é que o requerimento poderá ser feito pela internet.

A mudança faz parte das mudanças implementadas desde o ano passado para facilitar a concessão de benefícios previdenciários. Desde setembro, o INSS passou a conceder a aposentadoria por idade de forma automática, sem a necessidade de ir até a agência.

A maior dificuldade é que a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição pela internet exige uma base de dados muito ampla. Para ter direito ao benefício é necessário ter contribuído por ao menos 30 anos (mulheres) e 35 anos (homens) ao INSS.

Pelo sistema tradicional, o segurado precisa primeiro telefonar ou agendar pela internet um dia e horário para ir até o INSS agência do INSS para entregar os documentos necessários para requerer a aposentadoria. No novo modelo, o segurado que cumprir os requisitos necessários para a aposentadoria entra em contato com o INSS por telefone ou internet e faz a solicitação. Se a base de informações do INSS constatar que o segurado cumpriu as exigências, a aposentadoria é então concedida.

Senha do Meu INSS

O INSS criou uma página na internet que reúne uma série de informações e serviços para o segurado, como a contagem do tempo de contribuição. Para acessá-la é necessário fazer um cadastro e registrar uma senha.

Alguns usuários têm dificuldade para fazer o cadastro, pois são feitas perguntas referentes ao histórico de contribuições previdenciárias. Para facilitar, o INSS está fechando convênios com bancos para cadastra a senha de acesso ao Meu INSS. O serviço já está disponível na aba ‘Previdência’ do internet banking do Itaú e do Banco Mercantil.