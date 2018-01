Facebook bane anúncios de bitcoin e outras criptomoedas

O Facebook anunciou na terça-feira que baniu anúncios de criptomoedas, como bitcoin e ethererum, de sua plataforma. A rede social considera que ofertas do tipo são associadas com esse tipo de ativo são frequentemente enganosas ou irreais. A restrição se aplica para todos os países em que a empresa atua e vale também para o Instagram, que é de sua propriedade.

O Facebook vai excluir também os anúncios relacionados a ofertas de ICO – initial coin offering (oferta inicial de moedas, em tradução livre), uma espécie de “ação” virtual destinada a captação de recursos. Outra restrição é em relação às chamadas opções binárias (binary options), que são um tipo de ativo com duas possibilidades de retorno: um pagamento segundo um regra pré estabelecida ou nada, caso o cenário previsto não se concretize.

Segundo o Facebook, os anúncios com esses produtos financeiros são inseguros, e publicações classificadas dessa forma não têm espaço na rede social. “Queremos que as pessoas continuem a descobrir e aprender sobre novos produtos e serviços através de anúncios no Facebook sem medo de golpes ou enganos. Tendo dito isso, há muitas empresas que estão fazendo publicidade de opções binárias, ICO’s e criptomoedas que não estão operando com boa fé atualmente”, diz trecho do comunicado divulgado pela rede social.

As criptomoedas são negociadas pela internet sem controle ou regulação por empresas ou governos. As valorizações astronômicas vistas recentemente têm atraído o interesse de investidores novatos, o que especialistas apontam como um movimento irracional. Outro ponto é que a especulação torna esse tipo de produto altamente instável, gerando temor de uma bolha. No último ano, o bitcoin subiu 967% e o ethereum teve alta de 10.310%, segundo dados da corretora Coinbase – essas são duas das criptomoedas mais populares na atualidade.

No Brasil, o Banco Central e a Comissão de Valores (CVM) mobiliários consideram as criptomoedas como uma aposta arriscada, mas ainda não há regulação específica. As instituições de fiscalização dizem estudar o assunto, mas ainda não chegaram a definir como elas são classificadas. Em janeiro, a CVM disse que, pelas regras atuais, fundos de investimentos brasileiros não podem investir em criptomoedas.