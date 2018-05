Estádio do Pacaembu terá evento para troca de figurinha no sábado

Colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo 2018 terão uma oportunidade para completar o álbum antes do início da competição em 14 de junho. A editora Panini vai promover um evento para a troca de cromos no próximo sábado, 26, no Estádio do Pacaembu.

O Panini Day ocorre em parceria com as secretarias municipais da Cultura e do Esporte de São Paulo. O evento também tem apoio do Museu do Futebol, localizado no estádio paulista.

Além da troca de figurinhas, a editora vai promover uma série de atividades entre os colecionadores.

Ao todo, o álbum da Copa do Mundo possui 682 figurinhas. É possível solicitar até 40 cromos faltantes pelo site da Panini – a venda oficial será finalizada em dezembro deste ano. Cada figurinha sai por 40 centavos, além do preço do frete. Bancas de jornais também estão fazendo a venda avulsa do produto por 40 centavos cada, em média.

A ‘febre’ do álbum de figurinhas culminou na criação de pontos de troca em shoppings e bancas de jornais.