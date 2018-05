Empresas facilitam troca de figurinhas da Copa entre funcionários

De olho na febre causada pelas figurinhas do álbum da Copa da Rússia, algumas empresas estão facilitando a troca de cromos entre funcionários. Esse é o caso da Cargill e GetNinjas, que elaboraram sistemas diferentes para a troca de figurinhas.

Na Cargill, os funcionários podem usar uma das salas de reunião da empresa por duas horas para efetuar as trocas. Esses encontros acontecem a cada 15 dias.

A coordenadora de atividades e programa de qualidade de vida da Cargill, Giseli Bezson, conta que funcionários de todos os escalões – do diretor ao estagiário – participam das trocas. “É um momento de integração, funcionários de todos os níveis hierárquicos trocam figurinhas na mesma hora e mesmo local.”

Segundo ela, esse ambiente de troca já foi adotado na Copa de 2014, realizada no Brasil. Como deu certo, a empresa decidiu repetir a experiência neste ano. “Estamos em um prédio com 730 funcionários e nem sempre é possível conhecer todos. Com essa troca, muitos funcionários se conhecem, descobrem afinidades”, diz Giseli.

Outro ganho, diz a coordenadora, é que os funcionários acabam ficando mais motivados para o trabalho. “Tem gente que já completou um álbum e está indo para o segundo ou terceiro.”

Foi essa motivação que fez a GetNinjas – empresa de contratação de serviços – permitir que as trocas de figurinhas aconteçam dentro do local de trabalho. Diferentemente da Cargill, a GetNinjas não especificou um local ou horário para que as trocas sejam feitas.

“Temos uma área de convivência interna muito agradável, mas o funcionário pode trocar figurinha onde quiser”, diz o CEO da GetNinjas, Eduardo L’Hotellier. “Não queremos tratar o funcionário como criança, cada um sabe da sua responsabilidade.”

O empresário diz que não teme que a troca sem horário delimitado atrapalhe o trabalho na empresa. “Não temos uma catraca medindo entrada e saída de funcionário. No final, o que importa é o resultado que ele entrega.”

L’Hotellier diz que a empresa já criou um esquema para os funcionários assistirem aos jogos da primeira fase da Copa na empresa. “Os jogos serão às 9h e às 16h. Vamos colocar uns comes e bebes e todos poderão para e assistir à seleção.”