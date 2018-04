Empresa sul-coreana lança linha de cereais com insetos

A empresa sul-coreana E-mart, principal varejista do país, lançou uma linha de cereais com insetos em pó como uma opção de café da manhã com alto conteúdo de proteína que visa superar a aversão dos consumidores a esses alimentos.

Sob o nome de “Futureal”, a rede de supermercados começou a vender pacotes individuais de 30 gr de cereais, que contêm grilos, larvas da farinha, assim como vários tipos de cogumelos, todos eles com um teor de proteína maior que o de cereais tradicionais.

O produto, que pode ser consumido adicionando leite diretamente ao pacote, incorpora os insetos na forma de pó para evitar a repulsa que muitos consumidores sentem ao comê-los inteiros, disse um porta-voz da empresa, em entrevista à revista “Korea Bizwire”.

O consumo de insetos – entomofagia – é muito difundido em algumas regiões da África, Ásia e América Latina por seu importante conteúdo em proteínas em comparação à carne tradicional, assim como em vitaminas, minerais e gorduras benéficas.

Além disso, a criação de insetos para o consumo humano e animal requer um espaço e quantidade de água menor do que a pecuária intensiva, por isso cada vez mais centros de pesquisa e empresas estão criando seus próprios laboratórios entomológicos para desenvolvimento de produtos.

Com um preço de 2,4 wons por pacote (cerca de 2,24 dólares), o consumidor sul-coreano recebeu o novo cereal com uma mistura de opiniões.

Usuários da rede social Reddit celebraram a notícia, dizendo que os insetos são “o alimento do futuro, por isso é melhor ir se acostumando a comê-los”, enquanto outros disseram que “prefeririam comer outro tipo de proteína em pó”.